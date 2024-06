En direct

19:35 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Rânes convoité à gauche Une autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 10,64% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,11% pour Yannick Jadot, 0,82% pour Fabien Roussel et 0,49% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 4,87% à Rânes, contre 23,11% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 23,11% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 34,7% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,31% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Rânes lors des européennes ? Si en France, les intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les dernières tendances à Rânes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Rânes lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,7%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,29%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,46% contre 56,54%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,3% au premier tour, contre 37,87% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Rânes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Rânes, avec 26,76% des suffrages exprimés (110 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 23,11% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 12,9%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Rânes et leurs implications électorales Quel portrait faire de Rânes, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 612 logements pour 1 047 habitants, la densité de la ville est de 30 hab/km². Ses 57 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 16,55 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 33,4 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 37,7% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 817,23 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Rânes, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Rânes : un regard approfondi Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 435 personnes en âge de voter à Rânes, 44,16% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 48,4% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Rânes : la participation en question Le taux d'abstention sera immanquablement un facteur décisif des européennes à Rânes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 77,6% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,85% au deuxième tour, soit 638 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,01% au premier tour. Au deuxième tour, 47,99% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Rânes ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre israélo-palestinien seraient notamment capables de faire augmenter la participation à Rânes.