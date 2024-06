Résultat des européennes à Rebréchien : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes à Rebréchien ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,32% des voix dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,75% à Rebréchien, contre 21,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Rebréchien : 21,19% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,64% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,39% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Rebréchien ? Le résultat de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces élections des députés européens. Si on se penche sur la progression du RN prédite par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait s'élever tout proche des 30% à Rebréchien. Un chiffre qui semble coller avec les points déjà grattés par la formation politique dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 6 points qui peut encore grimper.

15:02 - Avantage Renaissance à Rebréchien ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Rebréchien lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,64%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,26%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,09% contre 57,91%. Le RN ne convainquait pas plus à Rebréchien quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 24,19% au premier tour, contre 28,39% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - 22,37% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Rebréchien Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Rebréchien, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, cumulant 22,37% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,19% et Yannick Jadot à 17,12%.

11:45 - Rebréchien : européennes et dynamiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Rebréchien détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 70 habitants par km² et un taux de chômage de 6,04%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 626 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,52%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,24%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rebréchien, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - À Rebréchien, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, sur les 614 inscrits sur les listes électorales à Rebréchien, 38,1% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 47,82% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Rebréchien L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen à Rebréchien. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 15,86% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 14,68% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,33% au premier tour. Au deuxième tour, 45,17% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Rebréchien ? Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale sont notamment susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Rebréchien (45470).