Résultat des européennes à Marigny-les-Usages : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Marigny-les-Usages ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,54% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,96% à Marigny-les-Usages, contre 24,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Marigny-les-Usages ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Marigny-les-Usages. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des résultats à retenir Marigny-les-Usages avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,26%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31,92% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,63% contre 57,37%. Le RN ratait aussi la première marche à Marigny-les-Usages un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,97% au premier tour, contre 31,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - À Marigny-les-Usages, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 155 votants de Marigny-les-Usages avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait séduit ainsi 24,96% des voix face à Nathalie Loiseau à 24,48% et Yannick Jadot à 13,04%.

11:45 - Démographie et politique à Marigny-les-Usages, un lien étroit Dans les rues de Marigny-les-Usages, le scrutin est en cours. Dotée de 685 logements pour 1 818 habitants, la densité de la ville est de 147 habitants par km². Ses 73 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (91,82 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 35,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 53,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 620,58 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Marigny-les-Usages, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Marigny-les-Usages : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 39,11% des électeurs de Marigny-les-Usages. L'abstention était de 49,36% il y a dix ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Marigny-les-Usages Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024 à Marigny-les-Usages. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,67% au premier tour et seulement 50,85% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 223 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,74% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,75% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.