Résultat des européennes à Chanteau : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Chanteau ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,51% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,91% à Chanteau, contre 25,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Chanteau : les 25,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Chanteau lors des européennes ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le principal enseignement localement pour ces élections européennes. Si en France, les instituts de sondage calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs de Chanteau penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Chanteau avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,46%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 33,26% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,55% contre 60,45%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Chanteau quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28,22% au premier tour, contre 33,62% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 56,34% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Chanteau en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Chanteau était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,88% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 25,14% et Yannick Jadot avec 10,54%.

11:45 - Comment la composition démographique de Chanteau façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Chanteau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 631 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 47 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 3,63 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 43,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,31% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 82,93 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Chanteau incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chanteau ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 44,57% des votants de Chanteau (Loiret), à comparer avec une abstention de 52,14% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Chanteau : que retenir des précédentes élections ? À Chanteau, la participation sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,29% au premier tour. Au deuxième tour, 49,22% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Chanteau ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,81% des électeurs de la ville. L'abstention était de 20,75% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.