Résultat des européennes à Reignac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Reignac ? Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,04% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,29% à Reignac, contre 12,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Reignac ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très instructif. Si dans toute la France, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 50% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Marine Le Pen en tête en 2022 à Reignac Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un bon démarrage pour le RN à Reignac. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 48,80% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 65,65% au 2e. Le RN avait battu les prétendants étiquetés Nupes (19,04%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,04%) au premier tour puis encore Ensemble ! Avec 34,35% au second (Reignac ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 44,21% au premier tour et 64,46% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 17,31% et 14,74% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (35,54%) au deuxième.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Reignac il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Reignac, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 43,28% des voix contre Nathalie Loiseau à 12,69% et Yannick Jadot à 8,02%.

11:45 - Reignac et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Reignac comme dans toute la France. Avec une population de 1 622 habitants répartis dans 819 logements, cette commune présente une densité de 40 hab par km². L'existence de 103 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,12 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 31,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 240,60 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Reignac, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Reignac Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des dernières élections. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 53,47% des inscrits sur les listes électorales de Reignac. L'abstention était de 56,9% lors des européennes de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Reignac, 73,51% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Reignac : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement la participation à Reignac. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 70,31% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 72,62% au deuxième tour, c'est-à-dire 902 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,3% au premier tour. Au deuxième tour, 43,06% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Reignac ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement ramener les citoyens de Reignac (33860) dans les bureaux de vote.