19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Replonges, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 4,54% à Replonges, contre 26,4% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Replonges, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,45% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Replonges ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion calculent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Replonges penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un puissant résultat pour le RN à Replonges. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la ville avec 24,77% au premier round et surtout 66,35% au second (Replonges ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 33,38% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 28% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,38%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,42% devant Marine Le Pen (42,58%).

12:45 - Jordan Bardella en tête en 2019 à Replonges Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble encore avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Replonges, avec 27,41% des électeurs, soit 356 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 26,4% suivie par François-Xavier Bellamy avec 12,01%.

11:45 - Élections européennes à Replonges : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Replonges comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 755 logements pour 3 899 habitants, la densité de la ville est de 221 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 263 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 076 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,38 % des résidents sont des enfants, et 8,32 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,45% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 728 €/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Replonges montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Replonges : analyse du taux d'abstention aux élections européennes Au fil des précédents scrutins européens, les 3 988 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 390 inscrits sur les listes électorales à Replonges, 50,47% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 40,07% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Replonges À Replonges, l'un des facteurs principaux des européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,51% dans la localité, contre une participation de 78,59% au deuxième tour, ce qui représentait 2 268 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,07% au premier tour et seulement 44,3% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait inciter les citoyens de Replonges à s'intéresser plus fortement du scrutin.