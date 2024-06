Résultat des européennes à Requeil : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour le RN à Requeil lors des européennes ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections européennes 2024 au niveau local. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Requeil. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Requeil penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un indicateur instructif au moment de l'élection. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Requeil. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 33,92% au premier tour et surtout 57,18% au 2e (Requeil ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,23% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,7%, devant Emmanuel Macron à 40,3%.

12:45 - 36,49% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Requeil Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Requeil, avec 36,49% des électeurs, soit 158 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 11,55% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 11,55%.

11:45 - Requeil : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Requeil, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 120 habitants répartis dans 542 logements, ce bourg présente une densité de 87 hab par km². Avec 39 entreprises, Requeil offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,24 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 37,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 39,08% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1221,79 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Requeil, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Requeil ? Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Requeil, 75,11% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, parmi les 475 inscrits sur les listes électorales à Requeil, 47,4% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 52,46% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Requeil Ce dimanche, lors des élections européennes à Requeil, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,76% dans la commune. L'abstention était de 26,92% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.