Résultat des européennes à Oizé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Oizé Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections, localement. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà solide à Oizé entre Jordan Bardella en 2019 (33,89%) et Marine Le Pen en 2022 (37,41% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Oizé Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un bon score pour le RN à Oizé. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 31,60% au premier tour et surtout 58,21% au second, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal (Oizé ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,41% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,27%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,31%, devant Emmanuel Macron à 40,69%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Oizé Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Oizé, avec 33,89% des suffrages exprimés, soit 141 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 12,26% et la liste Manon Aubry avec 10,34%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Oizé Les données démographiques et socio-économiques d'Oizé révèlent des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 41% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,12% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,81%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 418 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,54%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Oizé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,08% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Oizé Au cours des dernières années, les 1 349 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 49,14% des personnes en âge de voter à Oizé avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 40,33% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Oizé : que retenir des précédentes élections ? Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 à Oizé. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 979 personnes en âge de voter dans la commune, 74,97% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,83% au premier tour, ce qui représentait 713 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,78% au premier tour. Au second tour, 39,92% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Oizé pour les élections européennes ? L'inflation, cumulée avec les incertitudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pourraient potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Oizé.