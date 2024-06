En direct

19:27 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Ressons-sur-Matz pour ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 13,69% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,89% pour Yannick Jadot, 2,31% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,65% à Ressons-sur-Matz, contre 14,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Ressons-sur-Matz ? Indicateur clé pour ce dimanche : Ressons-sur-Matz compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 49,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 42,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Déjà des tendances à retenir Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Ressons-sur-Matz. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 39,57% au 1er tour avant un formidable 62,37% au deuxième (Ressons-sur-Matz n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,6% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,7%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 64,08%, devant Emmanuel Macron à 35,92%.

12:45 - 49,25% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Ressons-sur-Matz Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement glanait 49,25% des voix, devant Nathalie Loiseau à 14,76% et Yannick Jadot à 5,64%.

11:45 - Élections européennes à Ressons-sur-Matz : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Ressons-sur-Matz comme partout ailleurs. Dotée de 896 logements pour 1 733 habitants, la densité de la ville est de 184 habitants par km². Avec 123 entreprises, Ressons-sur-Matz se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 26,36 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 874,56 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Ressons-sur-Matz incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ressons-sur-Matz ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Ressons-sur-Matz, 66,62% des électeurs n'avaient pas participé. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 634 inscrits sur les listes électorales à Ressons-sur-Matz, 48,41% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 57,79% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Ressons-sur-Matz À Ressons-sur-Matz, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur l'économie mondiale sont notamment en mesure de ramener les habitants de Ressons-sur-Matz dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, 74,49% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 73,66% au premier tour, ce qui représentait 979 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.