En direct

19:11 - À Rethel, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,43% des voix dans la localité. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,33% à Rethel, contre 23,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella regardés de près à Rethel Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Rethel. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes La ville de Rethel avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la numéro 1 du Rassemblement national l'emportait avec 35,36% au 1er round. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 52,38%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 24,3% des suffrages sur place, contre 29,39% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,08%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Rethel en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble toujours évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Rethel, avec 33,5%, soit 727 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 23,87% et Yannick Jadot à 8,53%.

11:45 - Démographie et politique à Rethel, un lien étroit Comment la population de Rethel peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 19,13%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 004 € par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (22,8%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,43%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Rethel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,38% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Rethel Au cours des précédents scrutins européens, les 7 720 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 46,34% des personnes en capacité de voter à Rethel s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 36,23% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Rethel, 67,98% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Rethel L'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à Rethel. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,06% au premier tour. Au deuxième tour, 42,28% des électeurs se sont déplacés. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,62% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 69,81% au premier tour, ce qui représentait 3 434 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.