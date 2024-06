15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Sault-lès-Rethel ?

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Sault-lès-Rethel. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 29,19% au 1er round et surtout 51,66% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal. Le Parti devançait les candidats Ensemble ! Avec 22,22% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 16,95% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (48,34%) au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,34% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,11%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,84%, devant Emmanuel Macron à 40,16%.