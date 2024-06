Résultat des européennes à Réville : l'élection 2024 en direct

Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,1% des suffrages dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,16% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 0,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,84% à Réville, contre 23,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Réville lors des européennes ?

Si dans tout le pays, les sondeurs prédisent une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.