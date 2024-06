En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se transférer les 21,34% de la Nupes à Revin ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 6,06% à Revin, contre 12,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Revin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,34% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Revin avant les européennes Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour ces élections du Parlement européen. À Revin, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,43% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,86% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du Rassemblement national finissait à 33,86% au premier round. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 27,24% et 18,76% des voix. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est aussi elle qui avait le plus convaincu à Revin avec 57,3%, devant Emmanuel Macron à 42,7%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 21,28% des suffrages sur place, contre 41,45% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (71,05%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait attiré 38,43% des votes, contre Nathalie Loiseau à 12,74% et Manon Aubry à 8,67%.

11:45 - Les données démographiques de Revin révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Revin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,92% ont plus de 60 ans. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1922,55 € par mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,00% et d'une population étrangère de 7,93% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Revin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,24% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Revin : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des européennes de 2019, 56,97% des électeurs de Revin (Ardennes) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 67,7% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Revin, 76,79% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Revin Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Revin ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français pourrait potentiellement ramener les électeurs de Revin (08500) dans les isoloirs. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 36,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 35,46% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,81% au premier tour. Au deuxième tour, 64,39% des citoyens ne se sont pas déplacés.