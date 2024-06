En direct

19:22 - À Monthermé, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives convoité Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 4,08% à Monthermé, contre 14,27% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Monthermé, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,53% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Monthermé avant les européennes Le nombre de bulletins du RN sera la clé du scrutin localement pour ces élections 2024. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote annoncent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 49% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Monthermé ? La cité de Monthermé avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La figure du RN finissait avec 41,47% au 1er round. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec 64,94%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 20,45% des voix sur place, contre 46,08% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 73,06%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Monthermé Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Ladite liste enregistrait 39,11% des voix, devant Nathalie Loiseau à 14,27% et Manon Aubry à 8,66%.

11:45 - Élections européennes à Monthermé : un éclairage démographique Dans la commune de Monthermé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 21,21% et une densité de population de 72 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 929 € par an peut être symptomatique de disparités financières locales. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,14%) et le nombre de résidences HLM (25,96% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Monthermé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 43,59% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Monthermé : la mobilisation des habitants aux européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 54,88% des votants de Monthermé. La participation était de 37,46% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Monthermé pour les élections européennes L'un des critères importants de ce scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention à Monthermé. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,61% au premier tour. Au deuxième tour, 56,53% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Monthermé ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,15% des électeurs de la commune, à comparer avec une abstention de 25,49% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.