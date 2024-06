En direct

19:34 - À Rieulay, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 5,34% à Rieulay, contre 19,15% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rieulay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,22% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,66% pour Yannick Jadot, 4,79% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,87% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,39% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Rieulay, une liste Bardella favorite ? À Rieulay, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 33,89% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,16% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Rieulay plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Rieulay. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 32,60% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 51,36% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,16% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,91%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,25%, devant Emmanuel Macron à 43,75%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Rieulay Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 184 électeurs de Rieulay avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, enregistrait 33,89% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,15% et Yannick Jadot à 10,87%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rieulay Dans les rues de Rieulay, le scrutin est en cours. Avec ses 1 243 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 740 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,44 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 37,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 429,45 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Rieulay, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Rieulay Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 268 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 573 personnes en âge de voter à Rieulay, 44,04% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,97% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Participation à Rieulay : les leçons des précédentes élections À Rieulay, l'un des critères clés du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,02% au niveau de la commune. L'abstention était de 25,73% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,19% au premier tour. Au deuxième tour, 52,08% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles pourrait potentiellement impacter la participation à Rieulay.