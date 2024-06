En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Somain, qui va tirer parti du score de la Nupes ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives à Somain, le binôme Nupes avait en effet glané 34,03% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 4,67% à Somain, contre 8,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Somain ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Somain. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Somain Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Somain. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 37,77% au 1er round et surtout 50,77% au 2e (Somain ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,39% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,63% et Emmanuel Macron troisième avec 16,49%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 65,34%, devant Emmanuel Macron à 34,66%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Somain Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui avait terminé en tête des européennes à l'époque à Somain, avec 40,86% des voix exprimées (1749 voix) devant la liste de Manon Aubry avec 9,49% suivie par Nathalie Loiseau avec 8,88%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Somain : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Somain mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 1030 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,87%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 308 €/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,22%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,89%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Somain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,96% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à Somain Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? A l'occasion des dernières européennes, 48,52% des inscrits sur les listes électorales de Somain avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 62,12% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Somain : la participation au cœur des préoccupations L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation à Somain. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français est susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Somain (59490). Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 31,87% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 31,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,69% au premier tour. Au deuxième tour, 59,52% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Somain ?