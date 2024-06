Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 24,33% des suffrages, face à Raphaël Glucksmann à 15,01% et Nathalie Loiseau à 14,32%.

11:45 - Rion-des-Landes : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Rion-des-Landes, le scrutin est en cours. Avec ses 3 084 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 151 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 28 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,05 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 38,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 976 euros par an, la ville défend une économie stable malgré les défis. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Rion-des-Landes montre l'intérêt des habitants pour les ambitions européennes.