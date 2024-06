Résultat des européennes à Laluque : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Laluque ? Le nombre de votes de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Laluque entre Jordan Bardella en 2019 (21,97%) et Marine Le Pen en 2022 (25,9% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Situation favorable au RN à Laluque ? Marine Le Pen s'était illustrée à Laluque lors de la présidentielle 2022 avec pas moins de 25,9% des électeurs au 1er tour. Pour le 2e tour de l'élection, c'est également la cheffe de file du RN qui gagnait à Laluque avec 50,66%, devant Emmanuel Macron à 49,34%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 21,09% des suffrages sur place, contre 33,85% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,33%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Laluque Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 21,97%, Bardella avait été battu à l'issue des européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 23,66% des électeurs.

11:45 - Laluque : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Laluque, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 070 habitants répartis dans 500 logements, ce village présente une densité de 19 habitants/km². Ses 59 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 328 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (17,2 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,11% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 39,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1008,48 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Laluque, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - À Laluque, quelle abstention aux européennes ? Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Pendant les élections européennes 2019, 52,29% des inscrits sur les listes électorales de Laluque (Landes) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 45,83% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Laluque ? À Laluque, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,83% au premier tour et seulement 54,53% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Laluque cette année ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 773 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,44% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 17,59% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.