Résultat des européennes à Rives-du-Couesnon : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Rives-du-Couesnon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 315 logements pour 2 911 habitants, la densité de la ville est de 62 habitants par km². Ses 97 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,73 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 32,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,68%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2155,75 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Rives-du-Couesnon incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Rives-du-Couesnon, 67,57% des votants avaient participé. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 53,23% dans la commune de Rives-du-Couesnon, à comparer avec un taux de participation de 44,27% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Rives-du-Couesnon : quel sera le taux d'abstention ?

À Rives-du-Couesnon, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,92% au premier tour. Au second tour, 46,19% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,83% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 20,32% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.