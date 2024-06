En direct

19:31 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Hilaire-des-Landes convoité à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,83% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 4,18% à Saint-Hilaire-des-Landes, contre 21,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Hilaire-des-Landes lors des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette européenne 2024. Les sondages d'intentions de vote dessinent un Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières européennes. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 36% à Saint-Hilaire-des-Landes, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Saint-Hilaire-des-Landes n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Saint-Hilaire-des-Landes ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Hilaire-des-Landes lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,67%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,3%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 45,44% contre 54,56%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Hilaire-des-Landes un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,49% au premier tour, contre 47,48% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait terminé en tête des européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait glané 26,27% des voix, soit 88 voix, contre Nathalie Loiseau à 21,79% et Yannick Jadot à 10,75%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Saint-Hilaire-des-Landes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Hilaire-des-Landes révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,53%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (75,12%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,1%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 382 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,26%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-des-Landes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,07% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Saint-Hilaire-des-Landes : un aperçu détaillé Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Durant les européennes de 2019, 54,98% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Hilaire-des-Landes (Ille-et-Vilaine) avaient pris part au vote. La participation était de 45,8% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Hilaire-des-Landes, 62,61% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saint-Hilaire-des-Landes L'une des clés des élections européennes sera indiscutablement l'étendue de la participation à Saint-Hilaire-des-Landes. La guerre aux portes de l'Europe est en mesure de pousser les habitants de Saint-Hilaire-des-Landes à s'intéresser plus fortement de l'élection. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 15,16% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,69% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,82% au premier tour. Au second tour, 47,38% des votants ne se sont pas déplacés.