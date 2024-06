Résultat des européennes à Zimmersheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Zimmersheim pour les candidats de Bardella ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Zimmersheim. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi anticiper plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Zimmersheim penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Zimmersheim avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,31%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 38,59% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 34,21% contre 65,79%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 10,36% au premier tour, contre 50,23% pour le binôme Ensemble !. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Zimmersheim, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,4% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 17,64%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,28%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Zimmersheim Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Zimmersheim comme partout ailleurs. Avec ses 25,51% de cadres pour 1 059 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 64 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (7,5 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 35,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 35,21% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1379,21 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Zimmersheim, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Zimmersheim : la mobilisation des habitants aux européennes L'analyse des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 41,69% au sein de Zimmersheim (Haut-Rhin). Le taux d'abstention était de 50,3% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Zimmersheim : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère fort de ce scrutin européen à Zimmersheim. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,27% au niveau de la localité. L'abstention était de 18,78% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,69% au premier tour. Au second tour, 51,42% des votants ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle est notamment susceptible d'impacter les décisions que prendront les habitants de Zimmersheim.