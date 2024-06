L'autre source de doute de ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,49% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 4,05% à Puget-Ville, contre 17,43% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Puget-Ville ?

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera une des clés pour cette européenne 2024 localement. À Puget-Ville, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,19% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,05% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.