Résultat des européennes à Rochecorbon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Les habitants de Rochecorbon avaient voté pour Marine Le Pen à 14,9% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 36,79% et 19,48% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,28% contre 26,72% pour Le Pen. Avec 10,15%, le RN sera devancé ensuite par les 40,38% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Rochecorbon optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 60,00%.

12:45 - 28,01% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Rochecorbon Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Rochecorbon lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 28,01% des votes. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 20,01% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,27%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rochecorbon Quel portrait faire de Rochecorbon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 28,3% de cadres supérieurs pour 3 220 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 297 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 951 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 30 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,71 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 25,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,64% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 793,32 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Rochecorbon, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Rochecorbon : quelles tendances ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Rochecorbon, 64,77% des votants avaient voté. L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre le vote des habitants de cette localité. Durant les dernières élections européennes, parmi les 1 467 personnes en âge de voter à Rochecorbon, 56,86% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 51,36% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Rochecorbon sont lancées La participation sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Rochecorbon. La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable d'impacter le pourcentage de participation à Rochecorbon (37210). Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,17% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,84% au second tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,78% au premier tour et seulement 43,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Rochecorbon ?