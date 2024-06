En direct

19:08 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Saint-Pierre-des-Corps ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Pierre-des-Corps, le binôme Nupes avait en effet glané 48,53% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,06% à Saint-Pierre-des-Corps, contre 13,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 13,88% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,12% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,15% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Pierre-des-Corps ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. À Saint-Pierre-des-Corps, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,23% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,76% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Saint-Pierre-des-Corps penchaient pour Macron à la présidentielle Chez les habitants de Saint-Pierre-des-Corps, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 16,76%, la fille de Jean-Marie Le Pen était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 39,12% et 21,12% des suffrages. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 68,17% contre 31,83% pour Le Pen. Avec 15,49%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 48,53% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Saint-Pierre-des-Corps se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, vainqueur localement avec 67,43%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Saint-Pierre-des-Corps Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saint-Pierre-des-Corps, à 19,23%. Le RN doublait Yannick Jadot à 15,37% et Nathalie Loiseau à 13,88%.

11:45 - Saint-Pierre-des-Corps : démographie et socio-économie impactent les européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Pierre-des-Corps émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 15 909 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 910 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (68,19 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Saint-Pierre-des-Corps forme une communauté diversifiée, avec ses 2 351 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 394 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,61%, révélant une situation économique mitigée. À Saint-Pierre-des-Corps, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Saint-Pierre-des-Corps Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. L'observation des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 53,71% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 63,39% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Saint-Pierre-des-Corps À Saint-Pierre-des-Corps, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 37,14% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 32,25% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Pierre-des-Corps (37700).