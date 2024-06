En direct

19:17 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Rocheservière ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,05% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,42% à Rocheservière, contre 27,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Rocheservière ? Les intentions de vote imaginent un RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 27% à Rocheservière, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Rocheservière avec 19,66% contre 38,86% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,93% contre 65,07%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,38% au premier tour, contre 25,65% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de votes, avec 58,57% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Que retenir des européennes à Rocheservière il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Rocheservière lors des précédentes élections des députés européens, avec 27,45% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 17,22% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 15,3%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Rocheservière aux européennes Dans la ville de Rocheservière, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,4%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,86%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 634 € par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 205 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rocheservière mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,84% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières élections européennes à Rocheservière Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Rocheservière, 63,0% des votants n'avaient pas participé. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 43,63% des votants de Rocheservière. L'abstention était de 53,66% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Rocheservière ? Le taux de participation sera sans aucun doute un facteur décisif des élections européennes 2024 à Rocheservière. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,88% au premier tour. Au second tour, 53,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 446 personnes en âge de voter dans la ville, 18,29% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 17,09% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.