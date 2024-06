En direct

19:17 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Saint-Philbert-de-Bouaine pour ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 4,36% à Saint-Philbert-de-Bouaine, contre 25,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Philbert-de-Bouaine, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,85% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,58% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Saint-Philbert-de-Bouaine, entre les 25,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,46% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Philbert-de-Bouaine, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés européens au niveau local. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Philbert-de-Bouaine. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prédire 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Saint-Philbert-de-Bouaine Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Philbert-de-Bouaine avec 24,88% contre 34,55% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,72% contre 61,28%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,91% au premier tour, contre 24,85% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - À Saint-Philbert-de-Bouaine, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Saint-Philbert-de-Bouaine plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 14,98% des votes, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 21,25% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,09%, gagnante dans la localité.

11:45 - Saint-Philbert-de-Bouaine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Philbert-de-Bouaine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,82%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (77,93%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles possédant au moins une voiture (91,05%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 201 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) et le nombre de résidences HLM (6,3% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Philbert-de-Bouaine mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,92% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Saint-Philbert-de-Bouaine : les chiffres clés Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Philbert-de-Bouaine, 71,82% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des élections passées ? Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 47,14% des votants de Saint-Philbert-de-Bouaine (Vendée). L'abstention était de 55,94% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Philbert-de-Bouaine À Saint-Philbert-de-Bouaine, le niveau d'abstention constituera sans nul doute un facteur clé de ce scrutin européen 2024. L'inflation et son impact sur le moral des familles sont capables de faire augmenter la participation à Saint-Philbert-de-Bouaine (85660). A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 2 487 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 19,3% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 18,33% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.