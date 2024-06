En direct

19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Montréverd, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? La Nupes ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,04% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,01% à Montréverd, contre 31,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Montréverd avant les européennes ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à environ 26% à Montréverd. Un chiffre qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 6 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Les inscrits de Montréverd plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montréverd lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,69%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,38%. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,44% contre 66,56%. Le RN ne convainquait pas plus à Montréverd un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,53% au premier tour, contre 27,05% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Montréverd, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Montréverd il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Montréverd lors des élections européennes à l'époque, avec 31,83%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la deuxième position avec 16,29% des voix.

11:45 - Montréverd : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Montréverd peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,74%. En outre, le taux de familles propriétaires (80,11%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,24%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 410 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,16%) et le nombre de résidences HLM (4,5% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Montréverd mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,99% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Montréverd Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 42,84% des inscrits sur les listes électorales de Montréverd avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,55% lors des européennes de 2014.

09:30 - Participation à Montréverd : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera sans nul doute le taux de participation à Montréverd. Le conflit militaire ukrainien serait par exemple en mesure de modifier les choix que feront les électeurs de Montréverd. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 81,92% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 81,25% au second tour, soit 2 267 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,2% au premier tour. Au second tour, 44,33% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Montréverd cette année ?