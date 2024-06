En direct

19:16 - À Rœulx, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais Glucksmann s'était élevé à 4,61% à Rœulx, contre 6,92% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rœulx, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,62% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Rœulx ? Si dans toute la France, les sondages prévoient une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 53% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Rœulx ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Rœulx. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 44,81% au 1er tour avant un formidable 54,81% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 46,27% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,39%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 66,3%, devant Emmanuel Macron à 33,7%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Rœulx Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 600 électeurs de Rœulx avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 43,23% des voix devant Ian Brossat à 18,59% et Nathalie Loiseau à 6,92%.

11:45 - Rœulx : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Rœulx sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 953 hab par km² et un taux de chômage de 20,22%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 846 € par an peut être l'expression de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,02%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,78%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rœulx mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,48% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Rœulx : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À Rœulx, 65,58% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Lors des précédentes européennes, 55,87% des inscrits sur les listes électorales de Rœulx (Nord) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 41,45% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Rœulx : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rœulx ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,34% au premier tour et seulement 45,23% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,72% dans la ville. Le taux de participation était de 73,14% au premier tour, c'est-à-dire 1 963 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.