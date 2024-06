En direct

19:14 - À Abscon, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre source de doute qui entoure ces européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,73% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 3,9% à Abscon, contre 11,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Abscon : 11,57% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,49% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Abscon, une liste Bardella favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les sondages d'opinion prédisent une liste Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'amener à 56% à Abscon, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants d'Abscon plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Abscon. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 52,75% au premier round et surtout 66,38% au second (Abscon ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 49,04% au premier tour et 71,3% au deuxième dans la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 696 votants d'Abscon avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané ainsi 46,84% des voix devant Nathalie Loiseau à 11,57% et Manon Aubry à 7,81%.

11:45 - Abscon : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues d'Abscon, le scrutin est en cours. Avec une population de 4 203 habitants répartis dans 1 954 logements, cette ville présente une densité de 608 hab par km². Avec 122 entreprises, Abscon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,21 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,58 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 30,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 894 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,29%, révélant une situation économique mitigée. Abscon manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Abscon : quelles tendances ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Au moment des dernières européennes, parmi les 1 547 personnes en âge de voter à Abscon, 45,76% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 61,07% il y a dix ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Abscon ? À Abscon, l'un des critères déterminants de ces européennes sera indiscutablement le taux de participation. Le conflit militaire ukrainien ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Abscon (59215). Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,93% dans la commune. Le taux d'abstention était de 28,05% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,08% au premier tour et seulement 58,06% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Abscon pour les européennes ?