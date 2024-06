Résultat des européennes à Rolleville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Que vont trancher les habitants de Rolleville ? Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Rolleville. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Rolleville Rolleville avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,88%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,73% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 41,69% contre 58,31%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 20,48% au premier tour, contre 35,71% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de voix, avec 57,69% sur la seule circonscription recouvrant Rolleville.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Rolleville Regarder en arrière apparait toujours comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Ladite liste enregistrait 23,45% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 23,23% et Yannick Jadot à 9,96%.

11:45 - Rolleville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Rolleville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 7,61% et une densité de population de 166 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (90,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 441 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (8,28%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rolleville mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,72% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Rolleville Au cours des dernières années, les 1 219 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 40,35% des personnes habilitées à voter à Rolleville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 51,07% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Rolleville : quel sera le taux d'abstention ? À Rolleville, l'un des critères forts de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,15% au premier tour. Au deuxième tour, 44,57% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Rolleville cette année ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 19,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 18,58% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.