Résultat des européennes à Épouville : l'élection 2024 en direct

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Épouville, à 28,1%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,91% et Yannick Jadot à 11,54%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Épouville : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Épouville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 489 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,2%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,83%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 144 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,51%) et le nombre de résidences HLM (2,89% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Épouville mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,95% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.