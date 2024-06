Résultat des européennes à Fontenay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Avantage Renaissance à Fontenay ? Fontenay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,12%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 34,08% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 36,78% contre 63,22%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,97% au premier tour, contre 34,85% pour le binôme LREM. Sur la commune de Fontenay, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Fontenay en 2019 ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première place avec 24,05%, contre 18,86% pour le RN.

11:45 - Élections à Fontenay : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Fontenay, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 743 habitants répartis dans 634 logements, cette ville présente une densité de 186 hab par km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,32 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 44,96% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 23,46 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Fontenay démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Fontenay : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Au moment des précédentes élections européennes, sur les 593 personnes en âge de voter à Fontenay, 40,28% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 49,49% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Fontenay Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Fontenay ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,67% dans la ville, contre un taux d'abstention de 18,67% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,4% au premier tour et seulement 52,77% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Fontenay cette année ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des familles seraient notamment susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Fontenay.