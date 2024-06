En direct

19:08 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement à Romilly-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,22% à Romilly-sur-Seine, contre 13,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Romilly-sur-Seine ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Romilly-sur-Seine, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,57% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 30,12% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Romilly-sur-Seine Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Romilly-sur-Seine. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 29,42% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 56,73% au deuxième, le plaçant à la meilleure place à l'échelon communal sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,12% au 1er tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 25,56% et Emmanuel Macron troisième avec 20,62%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,73%, devant Emmanuel Macron à 47,27%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Romilly-sur-Seine Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait cumulé 34,57% des voix, face à Nathalie Loiseau à 13,95% et Manon Aubry à 9,27%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Romilly-sur-Seine Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Romilly-sur-Seine se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 766 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 783 entreprises, Romilly-sur-Seine permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (65,17 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les 1 850 résidents étrangers, représentant 12,65% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1919,83 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 26,12%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En conclusion, à Romilly-sur-Seine, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Romilly-sur-Seine : étude du taux de participation aux européennes L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 46,74% des inscrits sur les listes électorales de Romilly-sur-Seine. La participation était de 35,16% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Romilly-sur-Seine À Romilly-sur-Seine, le taux de participation sera immanquablement l'un des critères clés de ces élections européennes 2024. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Romilly-sur-Seine (10100). En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 8 237 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 65,72% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 67,76% au premier tour, ce qui représentait 5 581 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.