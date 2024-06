Résultat des européennes à Roncherolles-sur-le-Vivier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat à Roncherolles-sur-le-Vivier pour la liste Rassemblement national ? Le score du Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour ces élections européennes 2024. Les instituts de sondage prédisent un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 30% à Roncherolles-sur-le-Vivier, soit dix points de plus également que ses 20,9% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Avantage Hayer à Roncherolles-sur-le-Vivier ? La ville de Roncherolles-sur-le-Vivier avait opté pour Marine Le Pen à 21,52% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du RN avec 30,35% et 24,5% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 34,52% contre 65,48%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,43%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,20% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Roncherolles-sur-le-Vivier, avec 20,9% des suffrages devant la liste portée par Yannick Jadot avec 18,74% elle-même suivie par la liste Nathalie Loiseau avec 17,84%.

11:45 - Analyse socio-économique de Roncherolles-sur-le-Vivier : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Roncherolles-sur-le-Vivier comme partout ailleurs. Dotée de 506 logements pour 1 231 habitants, la densité de la commune est de 198 habitants/km². Ses 68 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 401 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,55 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 48,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,99 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Roncherolles-sur-le-Vivier, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Roncherolles-sur-le-Vivier : ce qu'il faut retenir Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? A l'occasion des élections européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 62,8% des inscrits sur les listes électorales de Roncherolles-sur-le-Vivier (Seine-Maritime). Le taux de participation était de 57,49% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Election à Roncherolles-sur-le-Vivier : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes à Roncherolles-sur-le-Vivier. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages sont de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Roncherolles-sur-le-Vivier (76160). A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 14,88% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 14,57% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.