En direct

19:09 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Darnétal ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Darnétal, le binôme Nupes avait en effet glané 35,06% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,23% à Darnétal, contre 14,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Darnétal : les 14,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,11% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le RN favori à Darnétal pour les européennes ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Darnétal semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Déjà des résultats à retenir C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Darnétal lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,01%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,26%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,66% contre 57,34%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,31% au premier tour, contre 35,06% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Darnétal, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie lors du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Darnétal, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 746 votants de Darnétal avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait convaincu ainsi 28,68% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,92% et Yannick Jadot à 12,11%.

11:45 - Élections à Darnétal : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Darnétal sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 21,81% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 46,53% de population active et une densité de population de 1939 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 752 euros/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,00%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Darnétal mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,76% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Darnétal : analyse du taux de participation aux européennes Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 54,11% des votants de Darnétal (Seine-Maritime). L'abstention était de 62,36% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Darnétal, 75,42% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Darnétal : scrutin en cours À Darnétal, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des européennes 2024. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que ses répercussions en matière énergétique et économique seraient en mesure de faire augmenter le taux de participation à Darnétal. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 67,78% dans la ville. La participation était de 66,67% au deuxième tour, soit 3 850 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,24% au premier tour. Au second tour, 40,6% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Darnétal ?