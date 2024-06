Résultat des européennes à Rosières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui vont choisir les électeurs de la Nupes à Rosières ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,67% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,38% à Rosières, contre 14,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Rosières avant les européennes ? Le résultat en faveur du RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection européenne. La liste RN pourrait se situer à 30% à Rosières si la tendance décrite par les enquêtes d'opinion sur la France entière se répercute localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Situation favorable au RN à Rosières ? La communauté électorale de Rosières s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans. La figure du parti d'extrême droite finissait avec 30,44% au 1er tour. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 50,54%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 12,5% des voix sur place, contre 45,29% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 69,51%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Rosières, avec 24,16% des votes exprimés devant la liste portée par François-Xavier Bellamy avec 19,09% suivie par Nathalie Loiseau avec 14,36%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rosières Quelle influence la population de Rosières exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,06% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (58,23%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 621 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,47%) et le nombre de résidences HLM (5,46% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Rosières mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,7% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Rosières : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 43,26% des personnes habilitées à participer à une élection à Rosières avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,88% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Rosières pour les élections européennes Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen à Rosières. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,21% au premier tour et seulement 49,25% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Rosières ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,71% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 21,05% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.