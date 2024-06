Résultat des européennes à Beaulieu : l'élection 2024 en direct

Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait obtenu 10,93% à Beaulieu, contre 1,86% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des législatives à Beaulieu, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,13% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 0,59% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

Jordan Bardella devrait atteindre près de 30% à Beaulieu si la situation prédite par les études sondagières sur la France entière se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle engrangeait 28,8% au premier tour contre 21,86% pour Emmanuel Macron et 14,77% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au second tour avec 56,3%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 13,03% des suffrages sur place, contre 53,78% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 74,71%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Beaulieu

Dans la ville de Beaulieu, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 45 hab par km² et 42,09% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,72% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,2%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,25%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 14,47%, comme à Beaulieu, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.