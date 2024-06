En direct

19:11 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 7,43% à Rosporden, contre 22,03% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Rosporden, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,81% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,14% pour Yannick Jadot, 4,45% pour Fabien Roussel et 2,26% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Rosporden Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on extrapole la progression du Rassemblement national anticipée par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait se situer à environ 30% à Rosporden. Une estimation qui concorde avec les électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rosporden Rosporden avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,28%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 27,98% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,79% contre 60,21%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Rosporden quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,42% au premier tour, contre 35,81% pour le binôme Nupes. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Rosporden en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. À Rosporden, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,03% des voix. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,64% et Yannick Jadot avec 13,03%.

11:45 - Rosporden : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Rosporden, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 132 hab par km² et 44,5% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 10,32% peut agir sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 809 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 994 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,07%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rosporden mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,26% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Rosporden : un regard approfondi L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Pendant les précédentes européennes, 54,28% des personnes aptes à participer à une élection à Rosporden s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 44,11% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Rosporden pour les élections européennes À Rosporden, l'un des critères importants de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,31% dans l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 76,99% au premier tour, soit 4 605 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,82% au premier tour. Au second tour, 50,21% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Rosporden (29140).