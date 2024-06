En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Bannalec ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bannalec, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,75% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 8,15% à Bannalec, contre 17,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 17,98% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,8% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bannalec pour le Rassemblement national ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion calculent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Bannalec ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,61% contre 25,79% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,99% contre 55,01%. Le RN ne convainquait pas plus à Bannalec un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,88% au premier tour, contre 33,75% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Bannalec, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - À Bannalec, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bannalec, avec 22,41%, soit 506 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,98% et Yannick Jadot à 15,9%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Bannalec Dans les rues de Bannalec, le scrutin est en cours. Avec une population de 5 713 habitants répartis dans 3 013 logements, cette ville présente une densité de 72 hab/km². Avec 301 entreprises, Bannalec se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,96 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 36,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 549,62 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Bannalec incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Bannalec : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, pendant les européennes, parmi les 2 435 inscrits sur les listes électorales à Bannalec, 44,53% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,29% pour les européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Bannalec À Bannalec, l'un des facteurs forts de ces européennes 2024 sera le taux d'abstention. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact sur l'économie mondiale sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Bannalec (29380). Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,43% au niveau de la ville. La participation était de 77,3% au premier tour, ce qui représentait 3 522 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,21% au premier tour. Au second tour, 49,28% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Bannalec ?