Résultat des européennes à Vue : l'élection 2024 en direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes à Vue ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait atteint 8,92% à Vue, contre 15,29% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Vue, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,33% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Vue, entre les 15,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,31% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Vue ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections européennes au niveau local, comme au niveau national. Si à l'échelle nationale, les sondeurs prédisent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Vue plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,77% contre 29,05% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,75% contre 54,25%. Le RN ratait aussi la première marche à Vue par la suite, lors des élections législatives, avec 19,52% au premier tour, contre 33,33% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Vue Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Vue, avec 22,72% des suffrages, soit 107 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,29% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 13,8%.

11:45 - Vue : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Vue, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 673 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 937 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,24 % des résidents sont des enfants, et 16,18 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,62% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,31% des ménages sont des couples sans enfant. À Vue, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Vue Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Vue, 77,51% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 54,68% des inscrits sur les listes électorales de Vue avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58,75% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Vue pour les élections européennes À Vue, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 267 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,82% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,24% au premier tour, ce qui représentait 1 004 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.