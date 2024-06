En direct

19:07 - À Sotteville-lès-Rouen, quels seront les reports des voix Nupes ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 8,94% à Sotteville-lès-Rouen, contre 16,96% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Sotteville-lès-Rouen, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,25% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (30,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,19% pour Yannick Jadot, 3,71% pour Fabien Roussel et 3,3% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Sotteville-lès-Rouen, entre les 16,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont décider les votants de Sotteville-lès-Rouen ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. On remarque que Sotteville-lès-Rouen fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,68% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,36% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Sotteville-lès-Rouen ? Les électeurs de Sotteville-lès-Rouen avaient voté pour Marine Le Pen à 20,36% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la patronne du RN avec 30,55% et 25,29% des votes. Le second round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,19% contre 35,81% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Sotteville-lès-Rouen, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 40,25%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,29%. Sotteville-lès-Rouen se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 69,51%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Sotteville-lès-Rouen en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Sotteville-lès-Rouen, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, récoltant 21,68% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,96% et Yannick Jadot à 15,04%.

11:45 - Démographie et politique à Sotteville-lès-Rouen, un lien étroit Quel impact aura la population de Sotteville-lès-Rouen sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 17,03% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 43,62% de population active et une densité de population de 3899 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2216,19 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,15% et d'une population immigrée de 9,50% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Sotteville-lès-Rouen mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,31% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières européennes à Sotteville-lès-Rouen Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Durant les précédentes européennes, parmi les 10 401 inscrits sur les listes électorales à Sotteville-lès-Rouen, 52,29% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 41,96% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Sotteville-lès-Rouen Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Sotteville-lès-Rouen ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,9% au premier tour et seulement 55,08% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 19 903 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,74% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 28,8% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.