Résultat des européennes à Rue : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Rue plutôt pour Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Rue. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 35,83% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,92% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,29%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,81%, devant Emmanuel Macron à 43,19%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Rue Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Rue, avec 40,22% des votes (471 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,67% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 6,83%.

11:45 - Rue : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le profil socio-économique de Rue façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 107 hab par km² et 36,41% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,02% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 284 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 110 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,03%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (15,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rue mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,29% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Rue : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Au cours des scrutins européens précédents, les 3 207 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 1 272 inscrits sur les listes électorales à Rue, 55,72% étaient allés voter. Le taux de participation était de 43,68% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Rue : quel sera le taux d'abstention ? Le taux d'abstention constituera l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 à Rue. La guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient en effet ramener les électeurs de Rue vers les urnes. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 335 personnes en âge de voter au sein de la localité, 75,2% étaient allées voter, contre une participation de 74,43% au premier tour, ce qui représentait 1 738 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.