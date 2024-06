En direct

19:24 - Au Crotoy, que vont décider les supporters de la gauche ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Glucksmann avait glané 4,09% au Crotoy, contre 17,36% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Crotoy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 9,11% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes au Crotoy ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Au Crotoy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,35% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,74% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Crotoy Regarder dans le rétro pour analyser l'expérience la plus récente dans les urnes est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un beau démarrage pour le RN au Crotoy. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 36,11% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Le Crotoy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,74% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,01% et Éric Zemmour troisième avec 10,64%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,78%, devant Emmanuel Macron à 41,22%.

12:45 - Au Crotoy, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut au Crotoy, à 45,35%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,36% et François-Xavier Bellamy à 8,27%.

11:45 - Le Crotoy : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Le Crotoy, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 3 117 logements pour 1 972 habitants, la densité de la ville est de 127 habitants/km². Ses 203 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles possédant au moins une automobile (25,95 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 152 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,59%, révélant une situation économique instable. Au Crotoy, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Le Crotoy : étude du taux de participation aux élections européennes Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2019, pendant les européennes, 54,28% des personnes en âge de participer à une élection au Crotoy avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 49,49% lors des européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. Au Crotoy, 63,0% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent au Crotoy : quel sera le taux de participation ? Ce dimanche, lors des élections européennes au Crotoy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,08% dans la commune. Le taux d'abstention était de 21,75% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,33% au premier tour. Au second tour, 49,31% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes au Crotoy ?