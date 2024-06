En direct

19:14 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Sadirac ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 20,04% à Sadirac, contre 7,25% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Sadirac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,76% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (6,7% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,76% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,44% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Sadirac, entre les 20,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Sadirac ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Sadirac. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour l'amener à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Sadirac penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 22,21%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Sadirac au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,5% et 22,39% des bulletins exprimés. Le second round la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 59,58% contre 40,42% pour Le Pen. Avec 20,2%, le RN sera distancé ensuite par les 31,76% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - 21,07% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Sadirac Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 346 habitants de Sadirac passés par les isoloirs avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu 21,07% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,04% et Yannick Jadot à 18,76%.

11:45 - Sadirac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Sadirac déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,02% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 48,79% de population active et une densité de population de 215 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 657 €/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 792 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,97%) et le nombre de résidences HLM (4,06% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Sadirac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,33% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Sadirac : les chiffres clés L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Au moment des dernières européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,97% des inscrits sur les listes électorales de Sadirac (Gironde), à comparer avec un taux de participation de 46,52% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Sadirac, 69,05% des votants avaient voté.

09:30 - La participation aux élections européennes à Sadirac L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention à Sadirac. La guerre aux portes de l'Europe pourrait nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Sadirac. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 483 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,52% étaient allées voter. Le taux de participation était de 82,52% au premier tour, ce qui représentait 2 874 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,35% au premier tour. Au deuxième tour, 49,6% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Sadirac ?