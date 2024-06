Résultat des européennes à Sagy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le RN favori pour les européennes à Sagy ? Si on se penche sur la progression du RN prédite par les études sondagières au niveau national pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait se situer à environ 30% à Sagy. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà grappillés par le mouvement dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Résultat favorable au RN à Sagy ? Marine Le Pen avait marqué des points à Sagy lors de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 25,54% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,84% contre 55,16%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,69% des suffrages sur place, contre 25,90% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,78%.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. À Sagy, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,67% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,7%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,95%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Sagy Comment la population de Sagy peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec 46,49% de population active et une densité de population de 106 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 5,54% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 479 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,8%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,82%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Sagy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,55% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Sagy : les tendances Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 490 inscrits sur les listes électorales de Sagy avaient pris part au scrutin (soit 52,18%). Le taux de participation était de 48,73% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Sagy : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Sagy, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 51,51% au premier tour. Au deuxième tour, 46,77% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,6% au sein de la localité. Le taux de participation était de 71,65% au second tour, c'est-à-dire 662 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.