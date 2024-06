Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Courdimanche, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 15,04% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,97% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

Dans la commune de Courdimanche, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 14,97%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,92% et 30,48% des votes. Le second round la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 71,82% contre 28,18% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Courdimanche, couverte par une seule circonscription, verra le binôme La République en Marche l'emporter avec 28,06%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,27%. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Courdimanche et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Courdimanche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 8,93% et une densité de population de 1198 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 27,1%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,90% et d'une population étrangère de 6,61% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,3% à Courdimanche, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.