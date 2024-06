En direct

19:12 - À Menucourt, quels reports de voix à gauche ce soir ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives à Menucourt, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,14% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,96% à Menucourt, contre 18,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Menucourt On note que Menucourt compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Menucourt ? Avec 22,92%, c'est un score décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Menucourt au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,88% et 24,36% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 60,13% contre 39,87% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 23,17%, le RN sera devancé ensuite par les 30,14% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - À Menucourt, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Menucourt, avec 22,19% des bulletins dans l'urne devant la liste emmenée par Yannick Jadot avec 18,97% qui avait elle-même devancé la liste Nathalie Loiseau avec 18,27%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Menucourt La composition démographique et le contexte socio-économique de Menucourt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,43% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 1499 habitants par km² et 48,06% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2708,33 €/mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 968 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,32%) et le nombre de résidences HLM (20,95% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Menucourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,75% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - À Menucourt, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'étude des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 074 personnes en âge de voter à Menucourt, 52,88% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 43,28% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Menucourt : que retenir des précédentes élections ? L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen à Menucourt. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,38% au premier tour et seulement 48,28% au second tour. Quelle sera la participation à Menucourt cette année ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 3 883 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 74,83% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,45% au premier tour, ce qui représentait 3 124 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.