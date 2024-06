Résultat des européennes à Sains-en-Amiénois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Que vont trancher les habitants de Sains-en-Amiénois ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des européennes sera très instructif. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sains-en-Amiénois semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sains-en-Amiénois lors du premier tour de la présidentielle, avec 46,61%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 13,44%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 26,11% contre 73,89%. Le RN ne convainquait pas plus à Sains-en-Amiénois par la suite, lors des législatives, avec 12,73% au premier tour, contre 37,82% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Sains-en-Amiénois, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Sains-en-Amiénois en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Lors des européennes à l'époque, la liste Rassemblement national avait obtenu 15,24% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 38,72%.

11:45 - Sains-en-Amiénois : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Sains-en-Amiénois, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 207 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 75 entreprises, Sains-en-Amiénois se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,67 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,16% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 44,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 412,62 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, Sains-en-Amiénois incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Sains-en-Amiénois Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Pendant les européennes 2019, sur les 682 personnes en âge de voter à Sains-en-Amiénois, 64,89% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,95% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Sains-en-Amiénois : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Sains-en-Amiénois ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,01% au premier tour. Au second tour, 41,23% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sains-en-Amiénois ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 991 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,47% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 16,16% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.