Résultat des européennes à Saint-Fuscien : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Saint-Fuscien, un Rassemblement national favori ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Fuscien semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Les habitants de Saint-Fuscien plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Fuscien lors du premier tour de la présidentielle, avec 52,41%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 11,63%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 21,29% contre 78,71%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 9,22% au premier tour, contre 44,01% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Fuscien, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À Saint-Fuscien, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste du Rassemblement national enregistrait 15,33% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 40,07%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Fuscien : perspectives électorales Dans la commune de Saint-Fuscien, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 107 hab/km² et 45,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,61% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 38,93%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,87%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,58%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, de 7,66% à Saint-Fuscien, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Saint-Fuscien : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Durant les européennes de 2019, parmi les 596 personnes en âge de voter à Saint-Fuscien, 59,54% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 53,17% lors des européennes de 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Saint-Fuscien À Saint-Fuscien, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,82% dans la ville, à comparer avec une abstention de 18,04% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,18% au premier tour. Au second tour, 41,08% des électeurs ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement modifier les choix que feront les citoyens de Saint-Fuscien.