Résultat des européennes à Saint-Alban-sur-Limagnole : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Alban-sur-Limagnole, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 6,42% à Saint-Alban-sur-Limagnole, contre 21,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Alban-sur-Limagnole, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,13% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Saint-Alban-sur-Limagnole ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Alban-sur-Limagnole fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,08% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Alban-sur-Limagnole ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Alban-sur-Limagnole lors du premier tour de la présidentielle, avec 24,97%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,73%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,55% contre 52,45%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Alban-sur-Limagnole quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 11,53% au premier tour, contre 31,80% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Union des Démocrates et des Indépendants qui remportera le plus de suffrages, avec 54,78% sur la seule circonscription couvrant Saint-Alban-sur-Limagnole.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 à Saint-Alban-sur-Limagnole Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Saint-Alban-sur-Limagnole, à 27,08%, soit 156 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,53% et François-Xavier Bellamy à 15,97%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Alban-sur-Limagnole : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Saint-Alban-sur-Limagnole, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 8,02% d'agriculteurs pour 1 377 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 78 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (46,78 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 37,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 57,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 975,48 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Alban-sur-Limagnole, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Alban-sur-Limagnole ? Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. L'étude des résultats des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 55,49% des votants de Saint-Alban-sur-Limagnole. Le taux de participation était de 46,33% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Saint-Alban-sur-Limagnole ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Alban-sur-Limagnole, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,12% au premier tour et seulement 43,75% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Alban-sur-Limagnole ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 109 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,19% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,43% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.